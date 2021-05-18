Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко и Дугарь
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил на 2 месяца меры пресечения детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.
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"Суд постановил, ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Кузьменко... Продлить срок действия обязанностей Дугарь", - сказала судья.
Также суд отложил рассмотрение дела на 25 мая.
Дополнение
Ранее суд отпустил Кузьменко под домашний арест.
Также суд изменил меру пресечения военной медсестре Яне Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере более 168 тысяч грн. Позже был внесен залог и снят электронный браслет.
Кроме того, Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Что было раньше
20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.