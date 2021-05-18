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Справа Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи Кузьменко та Дугарь

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив на 2 місяці запобіжні заходи дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь, яких обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.

Справа Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи Кузьменко та Дугарь

Цитата:

"Суд ухвалив, клопотання прокурора задовольнити. Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Кузьменко…Продовжити строк дії обов'язків Дугарь", - сказала суддя.

Також суд відклав розгляд справи на 25 травня.

Доповнення

Раніше суд відпустив Кузьменко під домашній арешт.

Також суд змінив запобіжний захід військовій медсестрі Яні Дугарь з нічного домашнього арешту на заставу у розмірі понад 168 тисяч грн. Пізніше була внесена застава та знятий електронний браслет.

Окрім того, Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Що було раніше

20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.

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