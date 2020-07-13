Справа Шеремета: суд зняв електронний браслет з Дугарь
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Київський апеляційний суд зняв електронний браслет з військової медсестри Яни Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Дугарь Віталій Коломієць.
"Суд частково задовольнив апеляційну скаргу, зняв обмеження щодо пересування територією України, він зняв електронний браслет. Заставу ми внесли…", - розповів Коломієць.
Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід військовій медсестрі Яні Дугарь з нічного домашнього арешту на заставу у розмірі понад 168 тисяч грн.
Нагадаємо, досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершено.
Також повідомлялося, що правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Окрім того, нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.