Дело Шеремета: суд снял электронный браслет с Дугарь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Киевский апелляционный суд снял электронный браслет с военной медсестры Яны Дугарь, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Дугарь Виталий Коломиец.
"Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу, снял ограничения по передвижению по территории Украины, он снял электронный браслет. Залог мы внесли...", - рассказал Коломиец.
Как сообщалось, Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения военной медсестре Яне Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере более 168 тысяч грн.
Напомним, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено.
Также сообщалось, что правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Кроме того, напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.