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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 16568 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Дело Савченко: суд охраняют несколько десятков правоохранителей

Дело Савченко: суд охраняют несколько десятков правоохранителей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Возле и внутри здания Шевченковского районного суда Киева, где сегодня ожидается избрание меры пресечения народному депутату Надежде Савченко, находится около трех десятков правоохранителей, передает корреспондент УНН.

Около 10 правоохранителей при амуниции находятся под стенами суда и еще до двадцати - в помещении.

В Шевченковском районном суде Киева сегодня ожидается заседание по избранию меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко, которую Верховная Рада накануне лишила депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

Время судебного заседания пока не известно.

По словам адвоката Савченко, следователи планировали передать ходатайство об избрании меры пресечения в 8 утра 23 марта. Однако, пока в суде не подтверждают получение документа, хотя УНН из собственных источников стало известно, что ходатайство уже подано и пока ждет распределения между судьями. В то же время вероятность того, что заседание начнется ровно в 9 утра, как это заявлялось ранее, не высока.

В ВР Н.Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст. 14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Ю.Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Надежда Савченко провела ночь в СИЗО СБУ, где ее допрашивали. Прокуратура будет просить суд арестовать Савченко.

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