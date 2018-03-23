Справа Савченко: суд охороняють кілька десятків правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Біля і всередині будівлі Шевченківського районного суду Києва, де сьогодні очікується обрання запобіжного заходу народному депутату Надії Савченко, перебуває близько трьох десятків правоохоронців, передає кореспондент УНН.
Близько 10 правоохоронців при амуніції перебувають під стінами суду і ще до 20 - у приміщенні.
У Шевченківському районному суді Києва сьогодні очікується засідання з обрання запобіжного заходу для народного депутата Надії Савченко, яку Верховна Рада напередодні позбавила депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
Час судового засідання поки не відомий.
За словами адвоката Савченко, слідчі планували передати клопотання про обрання запобіжного заходу о 8 ранку 23 березня. Однак, поки у суді не підтверджують отримання документа, хоча УНН з власних джерел стало відомо, що клопотання вже подане і наразі чекає на розподілення між суддями. Водночас ймовірність того, що засідання почнеться рівно о 9 годині ранку, як це заявлялося раніше, не висока.
У ВР Н.Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Ю.Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Надія Савченко провела ніч у СІЗО СБУ, де її допитували. Прокуратура проситиме суд арештувати Савченко.