Дело Р.Сущенко закончится обменом на привлеченного к уголовной ответственности в Украине - М.Фейгин

"Понимание о том, что это кончится обменом в их представлении на какого-то шпиона или не шпиона, который находится в Украине и которого привлекли к уголовной ответственности, мне кажется, это очень на то похоже. Нам важно, чтобы это была фигура с понятным прошлым и публичным именем", - заявил он.

Напомним, 27 октября суд в Москве оставил под стражей украинского журналиста Р.Сущенко.

Как сообщал УНН, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинском разведку.

В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделениям Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией.