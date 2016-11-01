Дело Р.Сущенко закончится обменом на привлеченного к уголовной ответственности в Украине - М.Фейгин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Дело украинского журналиста Романа Сущенко, которого в России подозревают в шпионаже, закончится обменом на того, кто привлечен к уголовной ответственности в Украине. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил адвокат Марк Фейгин, передает УНН.
"Понимание о том, что это кончится обменом в их представлении на какого-то шпиона или не шпиона, который находится в Украине и которого привлекли к уголовной ответственности, мне кажется, это очень на то похоже. Нам важно, чтобы это была фигура с понятным прошлым и публичным именем", - заявил он.
Напомним, 27 октября суд в Москве оставил под стражей украинского журналиста Р.Сущенко.
Как сообщал УНН, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинском разведку.
В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделениям Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией.