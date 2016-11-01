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Справа Р.Сущенка скінчиться обміном на притягнутого до кримінальної відповідальності в Україні - М.Фейгін

Справа Р.Сущенка скінчиться обміном на притягнутого до кримінальної відповідальності в Україні - М.Фейгін

Київ • УНН

 • 8490 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Справа українського журналіста Романа Сущенка, якого в Росії підозрюють у шпигунстві, скінчиться обміном на того, хто притягнутий до кримінальної відповідальності в Україні. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив адвокат Марк Фейгін, передає УНН.

"Розуміння там про те, що це скінчиться обміном в їх поданні на якогось шпигуна або не шпигуна, який перебуває в Україні та якого притягнуто до кримінальної відповідальності, мені здається, це дуже на те схоже. Нам важливо, щоб це була фігура зі зрозумілим минулим і публічним ім'ям", - заявив він.

Нагадаємо, 27 жовтня суд у Москві залишив під вартою українського журналіста Р.Сущенка.

Як повідомляв УНН, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.

ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.

У Міноборони заяви ФСБ РФ щодо належності журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією.

Українські Національні Новини

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