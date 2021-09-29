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Дело "ЧВК Семенченко": СБУ завершила расследование

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении девяти человек, среди которых бывший народный депутат Украины Семен Семенченко. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, пишет УНН.

Цитата:

"Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении девяти человек, среди которых бывший народный депутат Украины Семен Семенченко", - указали в спецслужбе.

Детали

Отметим, что производство велось сразу по четырем статьям:

  • ч. 2, ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности);
  • ч. 2 ст. 258 (террористический акт);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
  • ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

"Все фигуранты уголовного производства имеют различные степени причастности к указанным правонарушениям и сейчас знакомятся с материалами расследования", - говорится в сообщении.

Контекст

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании".

По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ".

Позже Шевченко и Семенченко были избраны меры пресечения - их обоих суд отправил под стражу на два месяца.

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