Справа "ПВК Семенченка": СБУ завершила розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо дев’яти осіб, серед яких колишній народний депутат України Семен Семенченко. Про це повідомили в пресцентрі СБУ, пише УНН.
Цитата:
"Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо дев’яти осіб, серед яких колишній народний депутат України Семен Семенченко", - вказали у спецслужбі.
Деталі
Зазначимо, що провадження велося одразу за чотирма статтями:
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- ч. 2, ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності);
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- ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);
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- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
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- ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).
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"Усі фігуранти кримінального провадження мають різні ступені причетності до вказаних правопорушень і наразі ознайомлюються із матеріалами розслідування", - йдеться в повідомленні.
Контекст
Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”.
За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.
Пізніше Шевченку та Семенченку було обрано запобіжні заходи — їх обох суд відправив під варту на два місяці.