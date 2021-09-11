Дело об изнасиловании несовершеннолетней: принцу Эндрю передали иск
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Британскому принцу Эндрю, сыну королевы Великобритании Елизаветы II, вручили юридические документы по иску, в котором американка Вирджиния Джуффре обвиняет его в сексуальном насилии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Адвокаты, защищающие интересы Вирджинии Джуффре, сообщили, что иск передали офицеру столичной полиции, который дежурил у главных ворот дворца Роял Лодж в Виндзоре.
Добавим, что принц Эндрю категорически отрицает любые сексуальные контакты или отношения с Джуффре. По его словам, он никогда не встречался с Вирджинией, а фотография, на которой они изображены вместе — подделка.
Напомним
В августе Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии и подала на него в суд США. По словам женщины, она стала жертвой бизнесмена Джефри Эпштейна, который познакомил ее с Эндрю в 2001 году, когда ей было 17 лет. Она требует от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб.