Справа про зґвалтування неповнолітньої: британському принцу Ендрю передали позов
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Британському принцу Ендрю, сину королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, вручили юридичні документи за позовом, в якому американка Вірджинія Джуффре обвинувачує його в сексуальному насильстві. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky News.
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Адвокати, котрі захищають інтереси Вірджинії Джуффре, повідомили, що позов передали офіцеру столичної поліції, який чергував біля головних воріт палацу Роял Лодж у Віндзорі.
Додамо, що принц Ендрю категорично заперечує будь-які сексуальні контакти або стосунки з Джуффре. За його словами, він ніколи не зустрічався з Вірджинією, а фотографія, на якій вони зображені разом — підробка.
Нагадаємо
У серпні Вірджинія Джуффре звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві і подала на нього в суд США. За словами жінки, вона стала жертвою бізнесмена Джефрі Епштейна, який познайомив її з Ендрю 2001 року, коли їй було 17 років. Вона вимагає від 61-річного принца компенсації за отриманий фізичний і моральний збиток.