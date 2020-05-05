Дело о доступе ФСБ РФ к данным крымчан: завершено следствие в отношении фигуранта-россиянина

"... Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению гражданина Российской Федерации в пособничестве в государственной измене гражданам Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, владелец одной из крупнейших украинских компаний, предоставляющей IT-услуги, по предварительному сговору с юристом этой компании и при пособничестве гражданина РФ, на территории оккупированного Крыма зарегистрировал юридическое лицо, в интересах ФСБ страны-оккупанта, подключили телекоммуникационные сети юридического лица к Системе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляющей мониторинг и хранение конфиденциальных данных пользователей в сети Интернет на территории полуострова Крым.

Также они предоставили доступ к сети комплекса "Ревизор", который предназначен для блокировки доступа к информационным ресурсам, контенту и сайтам в сети Интернет, перечень которых определен "Роскомнадзором", в том числе официальных государственных информационных ресурсов Украины.

Отмечается, что размещение оборудования и сохранения на нем данных позволяет РФ и ее спецслужбам получать доступ к конфиденциальной информации абонентов, находящихся на временно оккупированной территории АР Крым. В дальнейшем их используют для выявления и преследования лиц, которые не согласны с изменением границ территории Украины и оккупацией Крыма, а также для противодействия законной деятельности правоохранительных и других государственных органов на территории Украины.

"Сейчас материалы производства открыты стороне защиты для ознакомления, после завершения чего обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, владельцу и юристу одной из крупнейших холдинговых компаний-провайдеров Украины сообщили о подозрении в государственные измене, они подозреваются в том, что их действия позволили ФСБ России, в частности, отслеживать разговоры абонентов, находящихся на территории оккупированного Крыма.