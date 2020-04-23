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Власнику компанії-провайдера оголосили підозру за можливість доступу ФСБ РФ до даних про кримчан

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Власнику та юристу однієї з найбільших холдингових компаній-провайдерів України повідомили про підозру у державні зраді, вони підозрюються у тому, що їхні дії дозволили ФСБ Росії, зокрема відслідковувати розмови абонентів, які перебувають на території окупованого Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

“За процесуального керівництва прокурорів Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління СБУ повідомлено про підозру у державній зраді громадянам України — власнику та юристу однієї з найбільших українських холдингових компаній-провайдерів (ст. 111 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що власник української компанії, яка надає спектр IT-послуг для великих корпоративних клієнтів, державних структур та інших осіб, "за попередньою змовою із юристом та за пособництва громадянина РФ, підключили телекомунікаційні мережі вказаної юридичної особи до Системи оперативно-розшукових заходів, що здійснює моніторинг та зберігання конфіденційних даних користувачів в мережі Інтернет на території півострова Крим в інтересах ФСБ країни-окупанта".

Також вони надали доступ до мережі апаратно-програмного комплексу “Ревізор”, що призначений для блокування доступу до інформаційних ресурсів, контенту та сайтів в мережі Інтернет, перелік яких визначено “Роскомнадзором”, в тому числі офіційних державних інформаційних ресурсів України.

“Розміщення вказаного обладнання для проведення оперативно-розшукових заходів та збереження на ньому інформації надає можливість РФ і окремим підрозділам ФСБ РФ та їх представникам отримати доступ до змісту спілкування абонентів, що знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим та місті Севастополі, відомостей щодо їх місцезнаходження, обсягу отриманих послуг. Дана інформація використовується спецслужбами для виявлення та переслідування осіб, які не згодні зі зміною меж території України та окупацією Криму, а також для протидії законній діяльності правоохоронних та інших державних органів на території України”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, такі дії сприяли блокуванню на території півострова Крим можливості отримання громадянами України об’єктивної інформації щодо ситуації в Україні та відомостей, які необхідні для захисту їх прав та свобод в умовах окупації.

“Наразі вирішується питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо зазначених підозрюваних”, — йдется у повідомленні.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальні акти відносно двох депутатів Севастопольської міської ради VI скликання через сприяння окупації Кримського півострова.

Українські Національні Новини

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