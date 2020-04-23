Власнику компанії-провайдера оголосили підозру за можливість доступу ФСБ РФ до даних про кримчан

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Власнику та юристу однієї з найбільших холдингових компаній-провайдерів України повідомили про підозру у державні зраді, вони підозрюються у тому, що їхні дії дозволили ФСБ Росії, зокрема відслідковувати розмови абонентів, які перебувають на території окупованого Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.