Під суд підуть двоє севастопольських ексдепутатів за державну зраду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальні акти відносно двох депутатів Севастопольської міської ради VI скликання через сприяння окупації Кримського півострова. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим.
"Прокуратура автономії спільно з ГУСБУ в АР Крим за результатами проведеного спеціального досудового розслідування скерувала до суду обвинувальні акти стосовно двох депутатів Севастопольської міської ради VI скликання у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)", - йдеться у повідомленні.
Слідством встановлено, що у 2014 році депутати Севастопольської міської ради АР Крим VI скликання ухвалили низку незаконних постанов, "підтримавши протиправні рішення Верховної Ради АР Крим про проведення загальнокримського референдуму, яким в свою чергу РФ намагалась легітимізувати окупацію території АР Крим і міста Севастополя, а також їх незаконне входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації".
Своїми діями обвинувачені завдали шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості України, допомогли Російській Федерації окупувати півострів.
У зв’язку з тим, що обвинувачені переховуються від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території півострову, обвинувальні акти направлені до суду в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia). Вказаним громадянам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.
Загалом, прокуратура автономії скерувала до суду 25 обвинувальних актів щодо депутатів Севастопольської міської ради.
Нагадаємо, двох колишніх депутатів ВР Криму мали судити за державну зраду.