Под суд пойдут двое севастопольских экс-депутатов за государственную измену

"Прокуратура автономии совместно с ГУСБУ в АР Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направила в суд обвинительные акты в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета VI созыва в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2014 году депутаты Севастопольского городского совета АР Крым VI созыва приняли ряд незаконных постановлений, "поддержав противоправные решения Верховной Рады АР Крым о проведении общекрымского референдума, которым в свою очередь РФ пыталась легитимизировать оккупацию территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации".

Своими действиями обвиняемые нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности Украины, помогли Российской Федерации оккупировать остров.

В связи с тем, что обвиняемые скрываются от органов досудебного расследования и суда на временно оккупированной территории полуострова, обвинительные акты направлены в суд в порядке специального досудебного расследования (in absentia). Указанным гражданам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

В общем, прокуратура автономии направила в суд 25 обвинительных актов в отношении депутатов Севастопольского городского совета.

Напомним, двух бывших депутатов ВР Крыма должны были судить за государственную измену.