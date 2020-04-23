Владельцу компании-провайдера объявили подозрение за возможность доступа ФСБ РФ к данным о крымчанах

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Владельцу и юристу одной из крупнейших холдинговых компаний-провайдеров Украины сообщили о подозрении в государственные измене, они подозреваются в том, что их действия позволили ФСБ России, в частности, отслеживать разговоры абонентов, находящихся на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.