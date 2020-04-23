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Владельцу компании-провайдера объявили подозрение за возможность доступа ФСБ РФ к данным о крымчанах

Владельцу компании-провайдера объявили подозрение за возможность доступа ФСБ РФ к данным о крымчанах

Киев  •  УНН

 • 12420 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Владельцу и юристу одной из крупнейших холдинговых компаний-провайдеров Украины сообщили о подозрении в государственные измене, они подозреваются в том, что их действия позволили ФСБ России, в частности, отслеживать разговоры абонентов, находящихся на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством прокуроров Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора следователями Главного следственного управления СБУ сообщено о подозрении в государственной измене гражданам Украины - владельцу и юристу одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров (ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владелец украинской компании, которая предоставляет спектр IT-услуг для крупных корпоративных клиентов, государственных структур и других лиц, "по предварительному сговору с юристом и при пособничестве гражданина РФ, подключили телекоммуникационные сети указанного юридического лица к Системе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляющей мониторинг и хранение конфиденциальных данных пользователей в сети Интернет на территории полуострова Крым в интересах ФСБ страны-оккупанта".

Также они предоставили доступ к сети аппаратно-программного комплекса "Ревизор", который предназначен для блокировки доступа к информационным ресурсам, контенту и сайтам в сети Интернет, перечень которых определен "Роскомнадзором", в том числе официальных государственных информационных ресурсов Украины.

"Размещение указанного оборудования для проведения оперативно-розыскных мероприятий и сохранение на нем информации позволяет РФ и отдельным подразделениям ФСБ РФ и их представителям получить доступ к содержанию общения абонентов, находящихся на временно оккупированной территории АР Крым и городе Севастополе, сведений об их местонахождении, объеме полученных услуг. Данная информация используется спецслужбами для выявления и преследования лиц, которые не согласны с изменением границ территории Украины и оккупацией Крыма, а также для противодействия законной деятельности правоохранительных и других государственных органов на территории Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, такие действия способствовали блокированию на территории полуострова Крым возможности получения гражданами Украины объективной информации о ситуации в Украине и сведений, которые необходимы для защиты их прав и свобод в условиях оккупации.

"Сейчас решается вопрос о применении мер обеспечения уголовного производства в отношении указанных подозреваемых", - говорится в сообщении.

Напомним, в суд направлено обвинительные акты в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета VI созыва из-за содействия оккупации Крымского полуострова.

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