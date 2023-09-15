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Дело "Полиграфкомбината: еще одному подозреваемому избрана мера пресечения

Дело "Полиграфкомбината: еще одному подозреваемому избрана мера пресечения

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста еще одному подозреваемому по делу «Полиграфкомбината». Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.

Детали 

По ходатайству САП, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бенефициарному владельцу эстонской компании, которая была привлечена незаконной схеме присвоения и легализации полмиллиарда гривен средств государственного предприятия. 

Подозреваемому избрана  заочная мера пресечения в виде содержания под стражей.  

После задержания лица и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.  

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