Справа «Поліграфкомбінату: ще одному підозрюваному обрано запобіжний захід

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За клопотанням САП, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід бенефіціарному власнику естонської компанії, яка була залучена незаконній схемі привласнення та легалізації пів мільярда гривень коштів державного підприємства.

Підозрюваному обрано заочний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

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