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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 97486 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108159 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113019 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 143751 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114182 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137282 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103311 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102733 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:31 • 102245 просмотра

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Дело полигона "Широкий лан": предпринимателя отпустили под залог

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд применил к прежнему владельцу компании "Рост", которого подозревают в причастности к завладению 37 млн грн при обустройстве военного полигона "Широкий лан", меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 102 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Во вторник, 4 августа, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к лицу, что по версии следствия, является бывшим владельцем компании "Рост", меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 102 тыс. грн. Его подозревают в причастности к завладению 37 млн грн при обустройстве военного полигона "Широкий лан", а его действия квалифицированы по ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч.3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины", - говорится в сообщении.

Также на подозреваемого положены следующие обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следственного судьи, в суд по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и проживает, без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

"Срок действия обязанностей до 30 сентября 2020 включительно", - отмечается в сообщении.

Напомним, трем бывшим должностным лицам Вооруженных сил Украины сообщено о подозрении в злоупотреблениях, которые нанесли более 37 млн гривен убытков.

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