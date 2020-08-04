Дело полигона "Широкий лан": предпринимателя отпустили под залог
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд применил к прежнему владельцу компании "Рост", которого подозревают в причастности к завладению 37 млн грн при обустройстве военного полигона "Широкий лан", меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 102 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Во вторник, 4 августа, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к лицу, что по версии следствия, является бывшим владельцем компании "Рост", меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 102 тыс. грн. Его подозревают в причастности к завладению 37 млн грн при обустройстве военного полигона "Широкий лан", а его действия квалифицированы по ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч.3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины", - говорится в сообщении.
Также на подозреваемого положены следующие обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следственного судьи, в суд по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и проживает, без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
"Срок действия обязанностей до 30 сентября 2020 включительно", - отмечается в сообщении.
Напомним, трем бывшим должностным лицам Вооруженных сил Украины сообщено о подозрении в злоупотреблениях, которые нанесли более 37 млн гривен убытков.