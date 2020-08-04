Справа полігону “Широкий лан”: підприємця відпустили під заставу

“У вівторок, 4 серпня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до особи, яка за версією слідства, є колишнім власником компанії „Ріст“, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 млн 102 тис грн. Його підозрюють у причетності до заволодіння 37 млн грн при облаштуванні військового полігону „Широкий лан“, а його дії кваліфіковано за ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч.3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України”, — йдеться в повідомленні.

Також на підозрюваного покладено такі обов’язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

“Строк дії обов’язків до 30 вересня 2020 року включно”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, трьом колишнім посадовцям Збройних сил України повідомлено про підозру у зловживаннях, що завдали понад 37 млн гривень збиткі.