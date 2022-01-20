Дело по соратнице Труханова направляется в суд

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15 марта, 19:03 • 107279 просмотра

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КИЕВ. 20 января. УНН. НАБУ завершили досудебное расследование по делу о хищении 26,8 млн гривен при реконструкции Соборной площади Николаева. Об этом сообщается в заявлении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

Детали

Среди 9 обвиняемых Марина Лозовенко — совладелица фирмы “Пик-Строй” и депутат Одесского горсовета от созданной Генадием Трухановым партии “Доверяй делам”.

После того, как с материалами уголовного производства ознакомятся подозреваемые и их адвокаты, обвинительный акт передадут в Высший антикорруционный суд.

Напомним

В хищении хищении 26,8 млн гривен при реконструкции Соборной площади Николаева помимо Лозовенко подозреваются вице-мэр Николаева Сергей Коренев, первый заместитель директора департамента ЖКХ Николаева Александр Брыжатый и другие.

Весной 2019 года договор на реконструкцию Соборной площади почти на 90 млн гривен был подписан с одесским подрядчиком “Строительно-производственная компания Пик-Строй”. Следствие считает, что Лозовенко закупала товары и услуги по завышенным ценам, а затем подписывала поддельные акты выполнения работ.

Компания “Пик-Строй” является исполнителем большого числа бюджетных подрядов по ремонту и реконструкции дорожного полотна в Одессе, в частности — в центре — на Приморском бульваре, в Воронцовском переулке, на спуске Маринеско, на Тираспольской площади и на многих других объектах.

Лозовенко была задержана 12 августа. 13 августа она вышла из СИЗО под залог в 1,4 млн грн.

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