Дело по соратнице Труханова направляется в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. НАБУ завершили досудебное расследование по делу о хищении 26,8 млн гривен при реконструкции Соборной площади Николаева. Об этом сообщается в заявлении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.
Детали
Среди 9 обвиняемых Марина Лозовенко — совладелица фирмы “Пик-Строй” и депутат Одесского горсовета от созданной Генадием Трухановым партии “Доверяй делам”.
После того, как с материалами уголовного производства ознакомятся подозреваемые и их адвокаты, обвинительный акт передадут в Высший антикорруционный суд.
Напомним
В хищении хищении 26,8 млн гривен при реконструкции Соборной площади Николаева помимо Лозовенко подозреваются вице-мэр Николаева Сергей Коренев, первый заместитель директора департамента ЖКХ Николаева Александр Брыжатый и другие.
Весной 2019 года договор на реконструкцию Соборной площади почти на 90 млн гривен был подписан с одесским подрядчиком “Строительно-производственная компания Пик-Строй”. Следствие считает, что Лозовенко закупала товары и услуги по завышенным ценам, а затем подписывала поддельные акты выполнения работ.
Компания “Пик-Строй” является исполнителем большого числа бюджетных подрядов по ремонту и реконструкции дорожного полотна в Одессе, в частности — в центре — на Приморском бульваре, в Воронцовском переулке, на спуске Маринеско, на Тираспольской площади и на многих других объектах.
Лозовенко была задержана 12 августа. 13 августа она вышла из СИЗО под залог в 1,4 млн грн.