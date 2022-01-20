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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Справа щодо соратниці Труханова направляється до суду

Справа щодо соратниці Труханова направляється до суду

Київ • УНН

 • 25321 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. НАБУ завершили досудове розслідування у справі про розкрадання 26,8 млн гривень при реконструкції Соборної площі Миколаєва. Про це повідомляється в заяві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.

Деталі

Серед 9 обвинувачених Марина Лозовенко - співвласниця фірми "Пик-Строй" і депутат Одеської міськради від створеної Генадієм Трухановим партії "Довіряй справам".

Після того, як з матеріалами кримінального провадження ознайомляться підозрювані та їхні адвокати, обвинувальний акт передадуть до Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо

У розкраданні розкраданні 26,8 млн гривень при реконструкції Соборної площі Миколаєва крім Лозовенко підозрюються віце-мер Миколаєва Сергій Коренєв, перший заступник директора Департаменту ЖКГ Миколаєва Олександр Брижатий та інші.

Навесні 2019 року договір на реконструкцію Соборної площі майже на 90 млн гривень був підписаний з одеським підрядником "будівельно-виробнича компанія Пик-Строй". Слідство вважає, що Лозовенко закуповувала товари та послуги за завищеними цінами, а потім підписувала підроблені акти виконання робіт.

Компанія "пик-Строй" є виконавцем великої кількості бюджетних підрядів з ремонту та реконструкції дорожнього полотна в Одесі, зокрема — в центрі — на Приморському бульварі, у Воронцовському провулку, на узвозі Маринеско, на Тираспольській площі і на багатьох інших об'єктах.

Лозовенко було затримано 12 серпня. 13 серпня вона вийшла з СІЗО під заставу в 1,4 млн грн.

Українські Національні Новини

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