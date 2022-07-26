Дело Ноздровской: завтра суд допросит обвиняемого Россошанского
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Завтра в Шевченковском райсуде Киева состоится очередное заседание по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом рассказал УНН адвокат семьи Ноздровской Дмитрий Беловчук.
Детали
На завтрашнем заседании планируется допрос Юрия Россошанского, обвиняемого в убийстве Ноздровской.
Напомним
1 января 2018 года в Киевской области в местной реке нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства было открыто уголовное производство.
Полиция 8 января 2018-го задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской Юрия Россошанского. Следователь объявил подозрение в убийстве юриста.
Отметим, что мать активистки Ноздровской Екатерина Дуняк на суде рассказывала об угрозах нардепа Антона Яценко ее дочери. Та работала у него, а после Майдана вместе с депутатом Татьяной Черновол пыталась привлечь его к ответственности за коррупцию, в частности, давала показания прокуратуре.
Яценко фигурантом дела пока не является, а свою причастность к преступлению отрицает.