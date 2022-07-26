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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28359 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Справа Ноздровської: завтра суд допитає обвинуваченого Россошанського

Справа Ноздровської: завтра суд допитає обвинуваченого Россошанського

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Завтра у Шевченківському райсуді Києва відбудеться чергове засідання у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це УНН розповів адвокат родини Ноздровської Дмитро Біловчук.

Деталі

На завтрашньому засіданні планується допит Юрія Россошанського, якого обвинувачують у вбивстві Ноздровської.

Нагадаємо

1 січня 2018 року на Київщині у місцевій річці знайшли мертвою 38-річну Ірину Ноздровську, за три дні після того, як вона зникла. За фактом умисного вбивства було відкрито кримінальне провадження.

Поліція 8 січня 2018 року затримала підозрюваного в убивстві Ноздровської Юрія Россошанського. Слідчий оголосив підозру у вбивстві юристки.

Зазначимо, що мати активістки Ноздровської Катерина Дуняк на суді розповідала про погрози нардепа Антона Яценка її дочці. Та працювала в нього, а після Майдану разом з депутаткою Тетяною Чорновол намагалася притягнути його до відповідальності за корупцію, зокрема давала свідчення прокуратурі.

Яценко фігурантом справи наразі не є, а свою причетність до злочину заперечує.

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