Справа Ноздровської: завтра суд допитає обвинуваченого Россошанського
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Завтра у Шевченківському райсуді Києва відбудеться чергове засідання у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це УНН розповів адвокат родини Ноздровської Дмитро Біловчук.
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На завтрашньому засіданні планується допит Юрія Россошанського, якого обвинувачують у вбивстві Ноздровської.
Нагадаємо
1 січня 2018 року на Київщині у місцевій річці знайшли мертвою 38-річну Ірину Ноздровську, за три дні після того, як вона зникла. За фактом умисного вбивства було відкрито кримінальне провадження.
Поліція 8 січня 2018 року затримала підозрюваного в убивстві Ноздровської Юрія Россошанського. Слідчий оголосив підозру у вбивстві юристки.
Зазначимо, що мати активістки Ноздровської Катерина Дуняк на суді розповідала про погрози нардепа Антона Яценка її дочці. Та працювала в нього, а після Майдану разом з депутаткою Тетяною Чорновол намагалася притягнути його до відповідальності за корупцію, зокрема давала свідчення прокуратурі.
Яценко фігурантом справи наразі не є, а свою причетність до злочину заперечує.