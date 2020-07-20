Дело Новака: в Украине сообщили о подозрении одному фигуранту
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Украине сообщили о подозрении одному лицу, которое является фигурантом в деле о деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства в рамках которой в Польше задержали экс-голову Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Львов. Продолжаются следственные действия в рамках совместного расследования НАБУ и Центрального антикоррупционного бюро Польши деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Детективы сообщили о подозрении одному из вероятно причастных к совершению преступления лиц", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, Сытник заявлял, что в Украине объявляют о подозрении одному лицу, которое является фигурантом в деле о деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства в рамках которой в Польше задержали экс-голову Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.
Напомним, должностных лиц Укравтодора, среди которых бывший глава государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, подозревают в создании преступной организации, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделялись для ремонта дорог в Украине.
Как сообщалось, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.