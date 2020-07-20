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Ситник заявив, що в Україні оголошують підозру фігуранту у справі Новака

Ситник заявив, що в Україні оголошують підозру фігуранту у справі Новака

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. В Україні оголошують про підозру одній особі, яка є фігурантом в справі щодо діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства в рамках якої в Польщі затримали ексголову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. Про це під час брифінгу розповів директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.

“Ті люди, які фігурують у підозрах НАБУ та САП — це чотири особи, серед яких і екскерівник Укравтодору, три особи затримані на території Польщі, четвертій особі оголошується підозра в Україні”, — розповів Ситник.

За його словами, питання щодо затримання та обрання запобіжних заходів узгоджується спільно з польськими колегами.

Також Ситник повідомив, що за вчинення дії злочинною організацією на чолі з екскерівником Укравтодору (ст. 368-4) передбачається покарання до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, посадових осіб Укравтодору, серед яких колишній голова державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славомір Новак, підозрюють у створенні злочинної організації, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділялися для ремонту доріг в Україні.

Як повідомлялося, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.

Українські Національні Новини

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