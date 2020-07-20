Ситник заявив, що в Україні оголошують підозру фігуранту у справі Новака
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. В Україні оголошують про підозру одній особі, яка є фігурантом в справі щодо діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства в рамках якої в Польщі затримали ексголову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. Про це під час брифінгу розповів директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
“Ті люди, які фігурують у підозрах НАБУ та САП — це чотири особи, серед яких і екскерівник Укравтодору, три особи затримані на території Польщі, четвертій особі оголошується підозра в Україні”, — розповів Ситник.
За його словами, питання щодо затримання та обрання запобіжних заходів узгоджується спільно з польськими колегами.
Також Ситник повідомив, що за вчинення дії злочинною організацією на чолі з екскерівником Укравтодору (ст. 368-4) передбачається покарання до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, посадових осіб Укравтодору, серед яких колишній голова державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славомір Новак, підозрюють у створенні злочинної організації, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділялися для ремонту доріг в Україні.
Як повідомлялося, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.