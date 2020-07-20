Сытник заявил, что в Украине объявляют подозрение фигуранту в деле Новака
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Украине объявляют о подозрении одному лицу, которое является фигурантом в деле о деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства в рамках которой в Польше задержали экс-голову Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака. Об этом во время брифинга рассказал директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"Те люди, которые фигурируют в подозрениях НАБУ и САП - это четыре человека, среди которых и экс-руководитель Укравтодора, три человека задержаны на территории Польши, четвертому лицу объявляется подозрение в Украине", - рассказал Сытник.
По его словам, вопрос о задержании и избрании меры пресечения согласуется совместно с польскими коллегами.
Также Сытник сообщил, что за совершение действий преступной организацией во главе с экс-руководителем Укравтодора (ст. 368-4) предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы.
Напомним, должностных лиц Укравтодора, среди которых бывший глава государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, подозревают в создании преступной организации, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделялись для ремонта дорог в Украине.
Как сообщалось, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.