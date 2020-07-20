Справа Новака: в Україні повідомили про підозру одному фігуранту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. В Україні повідомили про підозру одній особі, яка є фігурантом в справі щодо діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства в рамках якої в Польщі затримали ексголову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
“Львів. Тривають слідчі дії в межах спільного розслідування НАБУ та Центральним антикорупційним бюро Польщі діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства. Детективи повідомили про підозру одному з ймовірно причетних до вчинення злочину осіб”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, Ситник заявляв, що в Україні оголошують про підозру одній особі, яка є фігурантом в справі щодо діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства в рамках якої в Польщі затримали ексголову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.
Нагадаємо, посадових осіб Укравтодору, серед яких колишній голова державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славомір Новак, підозрюють у створенні злочинної організації, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділялися для ремонту доріг в Україні.
Як повідомлялося, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.