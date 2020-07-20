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Справа Новака: в Україні повідомили про підозру одному фігуранту

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КИЇВ. 20 липня. УНН. В Україні повідомили про підозру одній особі, яка є фігурантом в справі щодо діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства в рамках якої в Польщі затримали ексголову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

“Львів. Тривають слідчі дії в межах спільного розслідування НАБУ та Центральним антикорупційним бюро Польщі діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства. Детективи повідомили про підозру одному з ймовірно причетних до вчинення злочину осіб”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Ситник заявляв, що в Україні оголошують про підозру одній особі, яка є фігурантом в справі щодо діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства в рамках якої в Польщі затримали ексголову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.

Нагадаємо, посадових осіб Укравтодору, серед яких колишній голова державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славомір Новак, підозрюють у створенні злочинної організації, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділялися для ремонту доріг в Україні.

Як повідомлялося, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.

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