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Дело "миллионов долларов Холодницкому": объявлен приговор обвиняемому

Киев • УНН

 • 10710 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Судьи Голосеевского суда Киева вынесли приговор по обвинению Сергея Лаврова в мошенничестве и подстрекательстве к передаче неправомерной выгоды руководителю САП Назару Холодницкому, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря Генеральной прокуритары Украины.

Дело "миллионов долларов Холодницкому": объявлен приговор обвиняемому

“Помните „родственника“ руководителя САП Назара Холодницкого, который за миллион с копейками долларов предлагал нардепу Онищенко решить вопрос о закрытии „газового дела“? Прокуроры решили. По УПК. В Голосеевском райсуде Киева. Приговор — 6 лет за решеткой”, — отметила она в социальной сети.

По версии обвинения, в 2016 году Лавров предложил Онищенко закрыть “газовое дело” в антикоррупционной прокуратуре путем предоставления его “родственнику” Холодницкому вознаграждения. Сначала речь шла о 1,2 млн долларов. Далее, как указано в материалах дела, 15 августа 2016 года Лавров подтвердил свое обещание на встрече в ресторане “Прага” на проспекте Академика Глушкова в Киеве (недалеко от Голосеевского суда) и при этом увеличил сумму вознаграждения до 2 млн долларов, а половина этой суммы имела пола авансом.

Напоминаем, Онищенко планирует вернуться в Украину.

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