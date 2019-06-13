Справа "мільйонів доларів Холодницькому": оголошено вирок обвинуваченому
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Судді Голосіївського суду Києва винесли вирок за обвинуваченням Сергія Лаврова у шахрайстві і підбурюванні до передачі неправомірної вигоди керівнику САП Назару Холодницькому, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку прес-секретарки Генеральної прокоратури України.
“Пам’ятаєте „родича“ керівника САП Назара Холодницького, який за мільйон з копійками баксів пропонував нардепу Онищенку вирішити питання про закриття „газової справи“? Прокурори вирішили. По КПК. В Голосіївському райсуді Києва. Вирок — 6 років за гратами”, — зазначила вона в соціальній мережі.
За версією обвинувачення, у 2016 році Лавров запропонував Онищенку закрити “газові справу” в антикорупційній прокуратурі через надання його “родича” Холодницькому винагороди. Спочатку йшлося про 1,2 млн доларів. Далі, як вказано у матеріалах справи, 15 серпня 2016 Лавров підтвердив свою обіцянку на зустрічі у ресторані “Прага” на проспекті Академіка Глушкова у Києві (недалеко від Голосіївського суду) і при цьому збільшив суму винагороди до 2 млн доларів, а половина цієї суми мала статі авансом.
Нагадуємо, Онищенко планує повернутися в Україну.