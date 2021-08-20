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"Дело Козака-Медведчука": следствие завершили

"Дело Козака-Медведчука": следствие завершили

Киев  •  УНН

 • 27513 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Завершено следствие по делу относительно народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в госизмене и разграблении национальных ценностей. Об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН.

Цитата:

"Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд", - сказала Венедиктова.

Детали

Она отметила, что материалы сегодня будут открыты Медведчуку, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении другого подозреваемого парламентария - Козака - выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены.

Венедиктова напомнила, что двое народных депутатов Украины подозреваются в причастности к тяжким преступлениям. По ее словам, народные избранники, которые "присягали на верность Украине и обязывались защищать ее суверенитет и независимость", обоснованно подозреваются в измене Родине и оказании помощи агрессору в одно из самых тяжелых времен нашей истории.

"Расследованием установлено, что двое народных депутатов Украины совместно с должностными лицами органов власти страны-агрессора - Российской Федерации и другими лицами совершили покушение на разграбление национальных ценностей - незаконной добычи нефти и газа на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, что в соответствии с Конституцией Украины является собственностью украинского народа", - рассказала она.

По ее словам, следствие располагает доказательствами, что подозреваемые передали оккупационной власти материальную и документальную базу по разработке месторождения "Глубокая". Оно расположено в прикерченском шельфе Черного моря в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

"Без помощи этих нардепов РФ понадобились бы годы и огромные ресурсы для освоения участка с перспективными запасами более чем 38 млрд грн", - добавила Венедиктова.

Кроме того, как рассказала Венедиктова, по данным следствия, народные депутаты, действуя в соответствии с указаниями представителей органов государственной власти Российской Федерации, осуществляли сбор информации о местах дислокации воинских формирований Украины и их боевой подготовки, оказывали содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб Украине для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве.

Она отметила, что в этом случае речь идет о передаче конфиденциальной информации по одной из военных частей украинской армии, а также об активном участии в разработке так называемого "Проекта "Луч" ("Проминь"). По мнению экспертов, проект направлен на системное продвижение и лоббирование политических, геоэкономических и других интересов РФ, выгодных ей изменений во внутренней и внешней политике Украины.

Дополнение

В мае этого года народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Уже 13 мая Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука. 20 мая в СБУ получили разрешение на задержание Тараса Козака. Он был объявлен в розыск. В СБУ говорили, что Козак находится в России, Медведчук отмечал, что в Беларуси.

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