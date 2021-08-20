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"Справа Козака-Медведчука": слідство завершили

"Справа Козака-Медведчука": слідство завершили

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Завершено слідство у справі щодо народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, яких підозрюють у держзраді і розграбуванні національних цінностей. Про це заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає УНН.

Цитата:

“Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів у держзраді і розграбуванні національних цінностей завершено. Відсьогодні матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами і слідчими, справа піде до суду”, — сказала Венедіктова.

Деталі

Вона зауважила, що матеріали сьогодні будуть відкриті Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом. Матеріали щодо іншого підозрюваного парламентаря — Козака — виділені в окреме провадження у зв’язку із його розшуком, хоча основні слідчі дії стосовно нього також завершені.

Венедіктова нагадала, що двоє народних депутатів України підозрюються у причетності до тяжких злочинів. З її слів, народні обранці, які "присягали на вірність Україні та зобов’язувались боронити її суверенітет та незалежність", обґрунтовано підозрюються у зраді Батьківщини та наданні допомоги агресору в один з найтяжчих часів нашої історії.

“Розслідуванням встановлено, що двоє народних депутатів України спільно з посадовими особами органів влади країни-агресора — Російської Федерації та іншими особами вчинили замах на розграбування національних цінностей — незаконного видобутку нафти та газу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, які відповідно до Конституції України є власністю українського народу”, — розповіла вона.

За її словами, слідство має докази, що підозрювані передали окупаційній владі матеріальну та документальну базу щодо розробки родовища “Глибока”. Воно розташоване в прикерченському шельфі Чорного моря у виключній (морській) економічні зоні України.

“Без допомоги цих нардепів РФ знадобились би роки та величезні ресурси для освоєння ділянки з перспективними запасами на понад 38 млрд грн”, — додала Венедіктова.

Окрім того, як розповіла Венедіктова, за даними слідства, народні депутати, діючи відповідно до вказівок представників органів державної влади Російської Федерації, здійснювали збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України та їх бойової підготовки, надавали сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду Україні для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі.

Вона зауважила, що у цьому випадку йдеться про передачу конфіденційної інформації щодо однієї з військових частин української армії, а також про активну участь у розробці так званого "Проекту "Промінь". На думку експертів, проект спрямований на системне просування та лобіювання політичних, геоекономічних та інших інтересів РФ, вигідних їй змін у внутрішній та зовнішній політиці України.

Доповнення

У травні цього року народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Уже 13 травня Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука. 20 травня в СБУ отримали дозвіл на затримання Тараса Козака. Його було оголошено у розшук. У СБУ казали, що Козак перебуває в Росії, Медведчук зазначав, що у Білорусі.

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