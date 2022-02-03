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Дело Хизб ут-Тахрир: у заключенного россиянами Эюпова ухудшилось здоровье, в медобследовании ему отказывают

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. У Азамата Эюпова, который незаконно содержится в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, резко ухудшилось здоровье, однако должной медицинской помощи он не получает. Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Цитата

“Состояние здоровья крымского татарина, фигуранта так называемой “Белогорской группы Хизб ут-Тахрир" Азамата Эюпова, который незаконно содержится в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, существенно ухудшилось. У 58-летнего мужчины ишемическая болезнь сердца, он жалуется на приступы удушья во время передвижения. Ему сложно подниматься по лестнице даже на второй этаж", - говорится в сообщении.

Детали

По словам Денисовой, администрация следственного изолятора игнорирует просьбу Азамата Эюпова провести ему медицинское обследование врачом-кардиологом. Длительное пребывание в СИЗО, ненадлежащее медицинское обеспечение, невозможность передать лекарства родственниками сказалось на состоянии его здоровья.

“Своими незаконными действиями руководство следственного изолятора нарушает права на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленные статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также 22-м пунктом Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН”, — отметила омбудсмен.

“Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав гражданина Украины, в частности безотлагательно провести полное медицинское обследование с последующим назначением соответствующего лечения. Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав крымского татарина Азамата Эюпова в российском СИЗО, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля, и усилить давление на страну-оккупанта РФ, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить”, — добавила она.

Дополнение

Азамат Еюпов является активистом, который участвовал в протестной акции крымских татар в Москве в июле 2019 года, посещал судебные заседания по политически мотивированных уголовных и административных делах, принимал участие в флешмобах, организованных Крымской солидарностью.

Напомним

11 марта 2020 года в домах крымских татар в окпованому Крыма провели ряд обысков, инициированных сотрудниками ФСБ России. Провели семь обысков, задержали Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова, Рустема Сейтмеметова. МИД выразил протест.

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