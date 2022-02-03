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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Справа Хізб ут-Тахрір: в ув’язненого росіянами Еюпова погіршилося здоров’я, у медобстеженні йому відмовляють

Справа Хізб ут-Тахрір: в ув’язненого росіянами Еюпова погіршилося здоров’я, у медобстеженні йому відмовляють

Київ • УНН

 • 14368 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. В Азамата Еюпова, який незаконно утримується у СІЗО-1 Ростова-на-Дону, різко погіршилося здоров’я, однак належної медичної допомоги він не отримує. Про це у Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Цитата

“Стан здоров’я кримського татарина, фігуранта так званої „білогорської групи Хізб ут-Тахрір“ Азамата Еюпова, який незаконно утримується у СІЗО-1 Ростова-на-Дону, суттєво погіршився. У 58-річного чоловіка ішемічна хвороба серця, він скаржиться на напади задухи під час пересування. Йому складно підніматися сходами навіть на другий поверх”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За словами Денісової, адміністрація слідчого ізолятора ігнорує прохання Азамата Еюпова провести йому медичне обстеження лікарем-кардіологом. Тривале перебування у СІЗО, неналежне медичне забезпечення, неможливість передати ліки родичами позначилося на стані його здоров’я.

“Своїми незаконними діями керівництво слідчого ізолятора порушує права на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу, які закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також 22-м пунктом Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН”, — відзначила омбудсмен.

“Звертаюсь до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів щодо відновлення прав громадянина України, зокрема невідкладно провести повне медичне обстеження з подальшим призначенням відповідного лікування. Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав кримського татарина Азамата Еюпова у російському СІЗО, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля, та посилити тиск на країну-окупанта РФ, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити”, — додала вона.

Доповнення

Азамат Еюпов є активістом, який брав участь у протестній акції кримських татар у Москві в липні 2019 року, відвідував судові засідання у політично мотивованих кримінальних та адміністративних справах, брав участь у флешмобах, організованих Кримською солідарністю.

Нагадаємо

11 березня 2020 року в будинках кримських татар в окпованому Криму провели низку обшуків, ініційованих співробітниками ФСБ Росії. Провели сім обшуків, було затримано Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова, Рустема Сейтмеметова. МЗС висловило протест.

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