Перед судом: Денісова закликала генконсула України та правозахисників відвідати українських політв'зянів в РФ

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“Сьогодні у підконтрольному РФ так званому „Київському районному суді міста Сімферополя“ в тимчасово окупованому Криму відбудеться судове засідання стосовно Енвера Худайбердієва, якому інкримінують адміністративне правопорушення, передбачене ст.20.6.1 КоАП РФ „невиконання правил поведінки при надзвичайній ситуації чи загрозі її виникнення“.

У Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудеться два судових засідання у так званій „справі Хізб ут-Тахрір“:

— стосовно учасників так званої „другої сімферопольської групи“ Акіма Бекірова, Сейтвелі Сейтабдієва, Рустема Сейтхалілова, Руслана Сулейманова та Асана Янікова, під час якого планується розгляд справи по суті.

— стосовно учасників так званої „білгородської групи“, під час якого очікується надання доказів сторони обвинувачення у справі Азамата Еюпова”, — написала Денісова.

Омбудсмен додала, що Азамат Еюпов є активістом, який брав участь у протестній акції кримських татар у Москві в липні 2019 року, відвідував судові засідання у політично мотивованих кримінальних та адміністративних справах, брав участь у флешмобах, організованих Кримською солідарністю.

“Закликаю Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, міжнародні правозахисні організації відвідати незаконні судилища задля недопущення порушення прав незаконно утримуваних громадян України, а також сприяння забезпеченню права на захист і справедливий суд”, — написала вона.

Додамо

Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що стан здоров’я українського політв’язня Сервета Газієва, який утримується у “ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области”, був критичний.

Як повідомляв УНН, Сервет Газієв і ще 24 активісти звинувачуються у причетності до ісламської політичної партії “Хізб ут-Тахрір”, визнаної у Росії терористичною, але діючою без обмежень на рівні національних законодавств багатьох країн світу.

18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв’язнів, включаючи фігурантів цієї кримінальної справи.