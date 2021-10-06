Перед судом: Денисова призвала генконсула Украины и правозащитников посетить украинских политзаключенных в РФ

КИЕВ. 6 октября. УНН. Сегодня в подконтрольном РФ суде в Крыму, а также судебной инстанции в Ростове-на-Дону, состоится сразу три судебных заседания касательно украинских политзаключенных. В связи с этим, украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала Генконсула Украины и правозащитников посетить незаконно удерживаемых граждан Украины и обеспечить их право на защиту, передает УНН со ссылкой на Telegram канал омбудсмена.