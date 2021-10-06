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Перед судом: Денисова призвала генконсула Украины и правозащитников посетить украинских политзаключенных в РФ

Перед судом: Денисова призвала генконсула Украины и правозащитников посетить украинских политзаключенных в РФ

Киев  •  УНН

 • 27387 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Сегодня в подконтрольном РФ суде в Крыму, а также судебной инстанции в Ростове-на-Дону, состоится сразу три судебных заседания касательно украинских политзаключенных. В связи с этим, украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала Генконсула Украины и правозащитников посетить незаконно удерживаемых граждан Украины и обеспечить их право на защиту, передает УНН со ссылкой на Telegram канал омбудсмена.

Цитата

“Сегодня в подконтрольном РФ так называемом „Киевском районном суде города Симферополя“ во временно оккупированном Крыму состоится судебное заседание по Энверу Худайбердиеву, которому инкриминируют административное правонарушение, предусмотренное ст.20.6.1 КоАП РФ „невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения“ .

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится два судебных заседания по так называемому „делу Хизб ут-Тахрир“:

— в отношении участников так называемой „второй симферопольской группы“ Акима Бекирова, Сейтвели Сейтабдиева, Рустема Сейтхалилова, Руслана Сулейманова и Асана Яникова, в ходе которого планируется рассмотрение дела по существу.

— в отношении участников так называемой „белгородской группы“, во время которого ожидается предоставление доказательств стороны обвинения по делу Азамата Эюпова”, — написала Денисова.

Омбудсмен добавила, что Азамат Эюпов является активистом, который принимал участие в протестной акции крымских татар в Москве в июле 2019 года, посещал судебные заседания в политически мотивированных уголовных и административных делах, участвовал в флешмобах, организованных Крымской солидарностью.

“Призываю Генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации посетить незаконные судилища для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины, а также содействие обеспечению права на защиту и справедливый суд”, — написала она.

Добавим

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что состояние здоровья украинского политзаключенного Сервета Газиева, который содержится в “ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области”, было критическим.

Как сообщал УНН, Сервет Газиев и еще 24 активисты обвиняются в причастности к исламской политической партии “Хизб ут-Тахрир”, признанной в России террористической, но действующей без ограничений на уровне национальных законодательств многих стран мира.

18 июля 2019 Европейский парламент принял резолюцию, в которой содержится призыв к России освободить всех украинских политзаключенных, включая фигурантов этого уголовного дела.

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