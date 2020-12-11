В одного із фігурантів у "справах Хізб ут-Тахрір" діагностували COVID-19

"У політв'язня Біляла Адилова, фігуранта другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір", підтвердився COVID-19. Він здав позитивний тест у слідчому ізоляторі на коронавірусну інфекцію", - сказано у повідомленні.

Відзначається, що у зв'язку з цим Адилова сьогодні не доставили конвоїри на судове засідання по продовженню запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Його проведуть без участі обвинуваченого.

"Він знаходиться на карантині на даний момент - у нелюдських умовах. Подальше перебування Біляла Адилова в умовах слідчого ізолятора ставить під загрозу не тільки здоров'я, а й його життя, життя оточуючих. Медики СІЗО підтвердили наявність у Адилова COVID-19 і є документи, що підтверджують це. Є ймовірність того, що люди, які з ним контактували, могли також бути заражені, що може привести до сумних наслідків. Захисники Адилова повинні вжити всіх необхідних заходів для того, щоб йому змінили запобіжний захід", - повідомив адвокат.

Так, 25 кримськотатарських громадських активістів: Руслан Сулейманов, Алім Карімов, Рустем Шейхалієв, Меджіт Абдурахманов, Яшар Муедінов, Білял Адилов, Джеміль Гафаров, Риза Ізета, Иззет Абдуллаєв, Асан Янік, Шабан Умеров, Тофік Абдулгазієв, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Аким Бекіров, Фарход Базаров, Сервет Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров і Раїм Айвазов - звинувачуються у причетності до ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір", визнаної у Росії терористичною, але діючою без обмежень на рівні національних законодавств багатьох країн світу.

18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію, у якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи фігурантів даної кримінальної справи.

Як раніше повідомлялося в УНН, 23 серпня один із фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Білял Адилов оголосив сухе голодування "у зв'язку з нелюдськими умовами утримання у Ростовському СІЗО-1", яке тривало 3 дні.

Нагадаємо, під час масових обшуків 27 березня 2019 року в окупованому Криму затримали кілька десятків кримських татар - серед яких був і Білял Адилов - за підозрою у нібито причетності до забороненої на території Росії і в окупованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".