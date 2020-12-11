В одного із фігурантів у "справах Хізб ут-Тахрір" діагностували COVID-19

ukru
03:38 • 40823 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 75107 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 104633 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 81285 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 106455 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 80922 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 100813 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117695 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145165 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184539 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 34326 перегляди
Суд визнав неконституційним закриття USAID

Суд визнав неконституційним закриття USAID

18 березня, 20:39 • 20574 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 12389 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 41886 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 30188 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 74077 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 316166 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 249643 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 343220 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 336514 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 69796 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 111495 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 112133 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 109018 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 122449 перегляди
Актуальне
В одного із фігурантів у "справах Хізб ут-Тахрір" діагностували COVID-19

В одного із фігурантів у "справах Хізб ут-Тахрір" діагностували COVID-19

Київ • УНН

 • 16632 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Один із фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Білял Адилов отримав позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19 і на даний момент знаходиться на карантині у нелюдських умовах. Про це повідомив його адвокат Айдер Азаматов, передає УНН із посиланням на "Кримську солідарність".

"У політв'язня Біляла Адилова, фігуранта другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір", підтвердився COVID-19. Він здав позитивний тест у слідчому ізоляторі на коронавірусну інфекцію", - сказано у повідомленні.

Відзначається, що у зв'язку з цим Адилова сьогодні не доставили конвоїри на судове засідання по продовженню запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Його проведуть без участі обвинуваченого.

"Він знаходиться на карантині на даний момент - у нелюдських умовах. Подальше перебування Біляла Адилова в умовах слідчого ізолятора ставить під загрозу не тільки здоров'я, а й його життя, життя оточуючих. Медики СІЗО підтвердили наявність у Адилова COVID-19 і є документи, що підтверджують це. Є ймовірність того, що люди, які з ним контактували, могли також бути заражені, що може привести до сумних наслідків. Захисники Адилова повинні вжити всіх необхідних заходів для того, щоб йому змінили запобіжний захід", - повідомив адвокат.

Так, 25 кримськотатарських громадських активістів: Руслан Сулейманов, Алім Карімов, Рустем Шейхалієв, Меджіт Абдурахманов, Яшар Муедінов, Білял Адилов, Джеміль Гафаров, Риза Ізета, Иззет Абдуллаєв, Асан Янік, Шабан Умеров, Тофік Абдулгазієв, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Аким Бекіров, Фарход Базаров, Сервет Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров і Раїм Айвазов - звинувачуються у причетності до ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір", визнаної у Росії терористичною, але діючою без обмежень на рівні національних законодавств багатьох країн світу.

18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію, у якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи фігурантів даної кримінальної справи.

Як раніше повідомлялося в УНН, 23 серпня один із фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Білял Адилов оголосив сухе голодування "у зв'язку з нелюдськими умовами утримання у Ростовському СІЗО-1", яке тривало 3 дні.

Нагадаємо, під час масових обшуків 27 березня 2019 року в окупованому Криму затримали кілька десятків кримських татар - серед яких був і Білял Адилов - за підозрою у нібито причетності до забороненої на території Росії і в окупованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79