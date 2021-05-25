Омбудсмен: український політв’язень Сервет Газієв, якого утримують в РФ, у критичному стані

Деталі

За словами Денісової, кримський татарин, інвалід 2-ї групи, скаржиться на загострення хронічних хвороб: ниркову недостатність та ішемічну хворобу серця.

Крім того, через сильний біль у спині Сервет Газієв з березня не може брати участь в судових засіданнях, які проходили у Південному окружному військовому суді. Під час останніх п’яти засідань Сервету викликалася швидка допомога. Лікарі констатувала неможливість його участі у суді та рекомендували суворий постільний режим.

Особисті звернення та звернення адвоката до адміністрації СІЗО щодо надання необхідної медичної допомоги та проведення кваліфіковано огляду лікарями ігноруються.

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Через це Сервет Газієв страждає від нестерпного болю, що прирівнюється до катування і нелюдського поводження та порушує статтю 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Омбудсмен наголошує, що неможливість брати участь у судових засідання порушує його право на ефективний юридичний захист.

Цитата

"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно відновити порушені права Сервета Газієва, зокрема, забезпечити йому необхідну медичну допомогу, в тому числі госпіталізувати в стаціонар медзакладу, де провести медичне обстеження і подальше лікування, а також сприяти в обранні іншого запобіжного заходу, не пов'язаного з взяттям під варту, через критичний стан здоров'я громадянина України", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Також Денісова звернулася до Генерального прокурора РФ Ігоря Краснова з вимогою надати правову оцінку злочинним діям з боку адміністрації СІЗО-5 міста Ростова-на-Дону та притягнути винних до кримінальної відповідальності.

"Вкотре закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ та вимагати негайного звільнення усіх бранців Кремля", - резюмувала вона.

Нагадаємо

Сервет Газієв і ще 24 активіста звинувачуються у причетності до ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір", визнаної у Росії терористичною, але діючою без обмежень на рівні національних законодавств багатьох країн світу.

18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію, у якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи фігурантів даної кримінальної справи.