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Український політв'язень Вигівський має намір оголосити голодування: "втратив надію повернутися живим"

Київ • УНН

 • 19357 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Український політв’язень Валентин Вигівський, який вже 7-й рік перебуває в незаконному ув’язненні на території РФ, має намір оголосити голодування, адже втратив будь-яку надію повернутися живим на Батьківщину. Про це написала у своєму Telegram Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Український політв'язень Вигівський має намір оголосити голодування: "втратив надію повернутися живим"

Цитата

“Український політв’язень Валентин Вигівський має намір оголосити голодування, адже втратив будь-яку надію повернутися живим на Батьківщину. Він 7-й рік перебуває в незаконному ув’язненні та наразі утримується в „ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области“ у нелюдських умовах”, — повідомила омбудсмен.

Деталі

За словами Денісової, постійне перебування у холоді та у повній ізоляції призвело до погіршення стану здоров’я Валентина.

Крім того, адміністрація виправної установи здійснює систематичний психологічний тиск на українця — без будь-яких пояснень та причин поміщує в ШІЗО, знімає гроші з карткового рахунку, які рідні йому перераховують для придбання харчових продуктів та засобів гігієни, зазначила вона.

“Через перебування довгий час у такому важкому психоемоційному стані, Валентин повідомив рідним про намір розпочати голодування, якщо ситуація ніяким чином не зміниться”, — повідомила Денісова.

Вона зазначила, що вважає дії, свідомо вжиті адміністрацією виправної колонії, катуванням та нелюдським чи таким, що принижує гідність людини поводженням. Денісова звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно поновити права громадянина України — забезпечити відповідні умови тримання, перевірити правомірність дій адміністрації виправної колонії щодо поміщення Вигівського в ШІЗО та незаконного використання його власних коштів.

Омбудсмен закликала міжнародну спільноту відреагувати на порушення прав українського політв’язня та застосувати всі можливі механізми задля звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України.

Нагадаємо

Ще на початку року УНН повідомляв, що український політв’язень Валентин Вигівський перебуває у важкому психоемоційному стані.

Валентина Вигівського затримали у вересні 2014 року, а вгрудні 2015 року Московський обласний суд засудив його до 11 років колонії суворого режиму за начебто шпигунство в авіаційній сфері.

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