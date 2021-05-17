Украинский политзаключенный Выговский намерен объявить голодовку: "потерял надежду вернуться живым"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Украинский политзаключенный Валентин Выговский, который уже 7-й год находится в незаконном заключении на территории РФ, намерен объявить голодовку, ведь потерял всякую надежду вернуться живым на родину. Об этом написала в своем Telegram Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
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“Украинский политзаключенный Валентин Выговский намерен объявить голодовку, ведь потерял всякую надежду вернуться живым на родину. Он 7-й год находится в незаконном заключении и сейчас содержится в „ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области“ в нечеловеческих условиях”, — сообщила омбудсмен.
Детали
По словам Денисовой, постоянное пребывание в холоде и в полной изоляции привело к ухудшению состояния здоровья Валентина.
Кроме того, администрация исправительного учреждения осуществляет систематическое психологическое давление на украинца — без каких-либо объяснений и причин помещает в ШИЗО, снимает деньги с карточного счета, которые родные ему перечисляют для приобретения продуктов питания и средств гигиены, отметила она.
“Из-за пребывания долгое время в таком тяжелом психоэмоциональном состоянии, Валентин сообщил родным о намерении начать голодовку, если ситуация никоим образом не изменится”, — сообщила Денисова.
Она отметила, что считает действия, сознательно принятые администрацией исправительной колонии, пытками и бесчеловечными или унижающим достоинство человека обращением. Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с требованием безотлагательно восстановить права гражданина Украины — обеспечить соответствующие условия содержания, проверить правомерность действий администрации исправительной колонии относительно помещения Выговского в ШИЗО и незаконного использования его собственных средств.
Омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать на нарушение прав украинского политзаключенного и применить все возможные механизмы для освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины.
Напомним
Еще в начале года УНН сообщал, что украинский политзаключенный Валентин Выговский находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии.
Валентина Выговского задержали в сентябре 2014 года, а в декабре 2015 года Московский областной суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж в авиационной сфере.