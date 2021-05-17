Украинский политзаключенный Выговский намерен объявить голодовку: "потерял надежду вернуться живым"

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 50617 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 101430 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 114335 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 287394 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 166741 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 438031 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 330199 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 220800 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247637 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256796 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
69%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 35219 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 67709 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 52312 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 28908 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 24502 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 52826 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 68235 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 166633 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 287416 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 438044 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 1818 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 21763 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 30135 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 59558 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 82751 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Украинский политзаключенный Выговский намерен объявить голодовку: "потерял надежду вернуться живым"

Киев • УНН

 • 19357 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Украинский политзаключенный Валентин Выговский, который уже 7-й год находится в незаконном заключении на территории РФ, намерен объявить голодовку, ведь потерял всякую надежду вернуться живым на родину. Об этом написала в своем Telegram Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Украинский политзаключенный Выговский намерен объявить голодовку: "потерял надежду вернуться живым"

Цитата

“Украинский политзаключенный Валентин Выговский намерен объявить голодовку, ведь потерял всякую надежду вернуться живым на родину. Он 7-й год находится в незаконном заключении и сейчас содержится в „ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области“ в нечеловеческих условиях”, — сообщила омбудсмен.

Детали

По словам Денисовой, постоянное пребывание в холоде и в полной изоляции привело к ухудшению состояния здоровья Валентина.

Кроме того, администрация исправительного учреждения осуществляет систематическое психологическое давление на украинца — без каких-либо объяснений и причин помещает в ШИЗО, снимает деньги с карточного счета, которые родные ему перечисляют для приобретения продуктов питания и средств гигиены, отметила она.

“Из-за пребывания долгое время в таком тяжелом психоэмоциональном состоянии, Валентин сообщил родным о намерении начать голодовку, если ситуация никоим образом не изменится”, — сообщила Денисова.

Она отметила, что считает действия, сознательно принятые администрацией исправительной колонии, пытками и бесчеловечными или унижающим достоинство человека обращением. Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с требованием безотлагательно восстановить права гражданина Украины — обеспечить соответствующие условия содержания, проверить правомерность действий администрации исправительной колонии относительно помещения Выговского в ШИЗО и незаконного использования его собственных средств.

Омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать на нарушение прав украинского политзаключенного и применить все возможные механизмы для освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Напомним

Еще в начале года УНН сообщал, что украинский политзаключенный Валентин Выговский находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии.

Валентина Выговского задержали в сентябре 2014 года, а в декабре 2015 года Московский областной суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж в авиационной сфере.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,448.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,807.36