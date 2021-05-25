Омбудсмен: украинский политзаключенный Сервет Газиев, который содержится в РФ, в критическом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Состояние здоровья украинского политзаключенного Сервета Газиева, который содержится в “ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области”, — критическое. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
По словам Денисовой, крымский татарин, инвалид 2-й группы, жалуется на обострение хронических болезней: почечную недостаточность и ишемическую болезнь сердца.
Кроме того, из-за сильной боли в спине Сервет Газиев с марта не может участвовать в судебных заседаниях, которые проходили в Южном окружном военном суде. Во время последних пяти заседаний Сервету вызывали скорую помощь. Врачи констатировали невозможность его участия в суде и рекомендовали строгий постельный режим.
Личные обращения и обращения адвоката к администрации СИЗО по оказанию необходимой медицинской помощи и проведения квалифицированного осмотра врачами игнорируются.
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Поэтому Сервет Газиев страдает от невыносимой боли, что приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению и нарушает статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Омбудсмен отмечает, что невозможность участвовать в судебных заседаниях нарушает его право на эффективную юридическую защиту.
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"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить нарушенные права Сервета Газиева, в частности, обеспечить ему необходимую медицинскую помощь, в том числе госпитализировать в стационар медучреждения, где провести медицинское обследование и дальнейшее лечение, а также содействие в избрании другой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, из-за критического состояния здоровья гражданина Украины", - говорится в сообщении.
Добавим
Также Денисова обратилась к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с требованием дать правовую оценку преступным действиям со стороны администрации СИЗО-5 города Ростова-на-Дону и привлечь виновных к уголовной ответственности.
"Еще раз призываю международное сообщество продолжать давление на РФ и требовать немедленного освобождения всех пленников Кремля", - резюмировала она.
Напомним
Сервет Газиев и еще 24 активиста обвиняются в причастности к исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической, но действующей без ограничений на уровне национальных законодательств многих стран мира.
18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой содержится призыв к России освободить всех украинских политзаключенных, включая фигурантов данного уголовного дела.