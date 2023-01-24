Дело взятки Лозинскому: суд арестовал пособника с возможностью залога
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере более 805 тыс. грн вероятного пособника по делу о предоставлении 400 тыс. долларов взятки экс-заместителю министра развития громад Василию Лозинскому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВАКС.
Цитата
“Во вторник, 24 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к вероятному пособнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 грн”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что срок содержания под стражей — до 21 марта 2023 года включительно.
Также сообщается, что в случае внесения залога подозреваемый обязан:
· прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и суду;
· не покидать Львовскую область без разрешения следователя (детектива), прокурора, следственного судьи, суда;
· сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;
· воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;
· сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Львовской области паспорт (паспорта) гражданина Украины для выезда за границу, а также другие документы, позволяющие право на выезд из Украины.
Дополнение
Пяти участникам подкупа уже экс-заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского за 400 тыс. долларов, включая топ-чиновника, сообщили о подозрении.
Детективы НАБУ разоблачили заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского на получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.
Правительство уволило Лозинского с должности заместителя министра развития общин.