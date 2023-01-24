Дело взятки Лозинскому: суд арестовал пособника с возможностью залога

Цитата

“Во вторник, 24 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к вероятному пособнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 грн”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что срок содержания под стражей — до 21 марта 2023 года включительно.

Также сообщается, что в случае внесения залога подозреваемый обязан:

· прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и суду;

· не покидать Львовскую область без разрешения следователя (детектива), прокурора, следственного судьи, суда;

· сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

· воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;

· сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Львовской области паспорт (паспорта) гражданина Украины для выезда за границу, а также другие документы, позволяющие право на выезд из Украины.

Дополнение

Пяти участникам подкупа уже экс-заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского за 400 тыс. долларов, включая топ-чиновника, сообщили о подозрении.

Детективы НАБУ разоблачили заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского на получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

Правительство уволило Лозинского с должности заместителя министра развития общин.