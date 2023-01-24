Скандальний хабар: Лозинському та ще чотирьом особам повідомлено про підозру

Цитата

“22 січня 2023 року прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру у проханні та одержанні 400 тис. доларів неправомірної вигоди заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України (звільнено з посади 22.01.2023). Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Разом з тим, повідомлено про підозру ще чотирьом учасникам злочинної групи — довіреній особі заступника міністра, підприємцю та двом його спільникам”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що 24 січня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 100 млн грн підозрюваному, якого слідство вважає організатором надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра.

“Наразі триває розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому заступнику міністра. Прокурор наполягає на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави”, — зазначається в повідомленні.

У САП повідомляють, що влітку 2022 року Кабмін виділив майже 1,41 млрд грн Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України на забезпечення населення у зимовий період теплом.

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“Слідством встановлено, що у цей час підприємець запропонував заступнику Міністра здійснити закупівлю пересувних котельних установок за процедурою прямих договорів, оскільки мова йшла про термінові закупівлі матеріалів і обладнання для безперебійного проходження опалювального сезону”, — інформує САП.

За даними слідства, підприємець, залучивши до реалізації злочинної схеми ще двох осіб, підготував пропозицію для міністерства з цінами на 25-30% дорожчими за ринкові. У той же час була створена видимість що ця вартість є обґрунтованою, оскільки підприємець задіяв підконтрольні йому компанії, які пропонували схоже обладнання за ще вищу ціну.

“Усвідомлюючи злочинність дій та наслідки, які потягне за собою реалізація цієї схеми, заступник міністра за неправомірну вигоду погодився на пропозицію підприємця. Зловмисників було затримано після отримання довіреною особою заступника Міністра 400 тис. доларів США неправомірної вигоди. Разом із заступником Міністра та його довіреною особою затримано також підприємця та двох його спільників”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Детективи НАБУ викрили заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського на одержанні 400 тис. доларів хабаря за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.