Скандальная взятка: Лозинскому и еще четырем лицам сообщено о подозрении

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“22 января 2023 года прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в просьбе и получении 400 тыс. долларов неправомерной выгоды заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины (уволен с должности 22.01.2023). Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Вместе с тем, сообщено о подозрении еще четырем участникам преступной группы — доверенному лицу заместителя министра, предпринимателю и двум его сообщникам”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что 24 января 2023 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 100 млн грн подозреваемому, которого следствие считает организатором предоставления неправомерной выгоды экс-заместителю министра.

“Сейчас продолжается рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения бывшему заместителю министра. Прокурор настаивает на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 млн грн залога”, — отмечается в сообщении.

В САП сообщают, что летом 2022 года Кабмин выделил почти 1,41 млрд грн Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры Украины на обеспечение населения в зимний период теплом.

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“Следствием установлено, что в это время предприниматель предложил заместителю министра осуществить закупку передвижных котельных установок по процедуре прямых договоров, поскольку речь шла о срочных закупках материалов и оборудования для бесперебойного прохождения отопительного сезона”, — информирует САП.

По данным следствия, предприниматель, привлекая к реализации преступной схемы еще двух человек, подготовил предложение для министерства с ценами на 25-30% дороже рыночных. В то же время была создана видимость что эта стоимость является обоснованной, поскольку предприниматель задействовал подконтрольные ему компании, которые предлагали похожее оборудование за еще более высокую цену.

“Осознавая преступность действий и последствия, которые повлечет за собой реализация этой схемы, заместитель министра за неправомерную выгоду согласился на предложение предпринимателя. Злоумышленники были задержаны после получения доверенным лицом заместителя министра 400 тыс. долларов неправомерной выгоды. Вместе с заместителем министра и его доверенным лицом задержан также предприниматель и двух его сообщников”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Детективы НАБУ разоблачили заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского на получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.