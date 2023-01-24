Справа хабара Лозинському: організатора арештували з можливістю застави
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд взяв під варту з можливістю внесення застави у понад 100 млн грн Сергія Кривого, якого підозрюють в організації надання 400 тис. доларів хабаря екс-заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення ВАКС.
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«У вівторок, 24 січня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду у повному обсязі задовольнила клопотання детектива НАБУ і застосувала до ймовірного організатора надання неправомірної вигоди екс-заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 100 000 472 грн», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підозрюваного взято під варту у залі суду. Строк тримання під вартою – до 24 березня 2023 року включно.
Доповнення
Детективи НАБУ викрили заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського на одержанні 400 тис. доларів хабаря за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.
Кабінет міністрів звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.