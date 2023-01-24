Дело взятки Лозинскому: организатора арестовали с возможностью залога

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«Во вторник, 24 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда в полном объеме удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к предполагаемому организатору предоставление неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры меры пресечения в виде содержания под содержанием поддержания 100 тысяч 472 грн», - говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемый взят под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей – до 24 марта 2023 года включительно.

Дополнение

Детективы НАБУ разоблачили заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского на получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

Кабинет министров уволил Василия Лозинского с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры.