Справа хабара Лозинському: суд арештував пособника з можливістю застави
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд відправив під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 805 тис. грн ймовірного пособника у справі про надання 400 тис. доларів хабаря ексзаступнику Міністра розвитку громад Василю Лозинському. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВАКС.
Цитата
“У вівторок, 24 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до ймовірного пособника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що строк тримання під вартою — до 21 березня 2023 року включно.
Також повідомляється, що у разі внесення застави підозрюваний зобов’язаний:
· прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
· не залишати Львівську область без дозволу слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;
· повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
· утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
· здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у Львівській області паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, а також інші документи, що дозволяють право на виїзд з України.
Доповнення
П’ятьом учасникам підкупу вже ексзаступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського за 400 тис. доларів, включаючи топпосадовця, повідомили про підозру.
Детективи НАБУ викрили заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського на одержанні 400 тис. доларів хабаря за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.
Уряд звільнив Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад.