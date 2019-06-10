Дело Гандзюк: в ГПУ нет доказательств против Гордеева и Рищука
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Генеральной прокуратуре нет доказательств против бывшего председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева и его экс-заместителя Евгения Рищука по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом заявил спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает УНН.
"Мы не имеем соответствующих доказательств для объявления им подозрения", - заявил Лысенко комментируя действия протестуючих, которые сегодня собрались под ГПУ и требовали привлечь к ответственности Евгения Рищука и Андрея Гордееева.
Как сообщал УНН, заместитель председателя Херсонской ОГА, которого связывают с делом Гандзюк, написал заявление об увольнении.
Напомним, Рищук был временно отстранен на время расследования убийства Гандзюк в феврале 2019 года.
Председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев написал заявление об отставке 6 апреля.
Как сообщал УНН, 31 июля 2018 активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела.
4 ноября 2018, после нескольких месяцев лечения, активистка умерла.