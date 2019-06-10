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Справа Гандзюк: у ГПУ немає доказів проти Гордєєва і Рищука

Справа Гандзюк: у ГПУ немає доказів проти Гордєєва і Рищука

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. У Генеральній прокуратурі немає доказів проти колишнього голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва та його екс-заступника Євгена Рищука у справі про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це заявив спікер ГПУ Андрій Лисенко, передає УНН.

"Ми не маємо відповідних доказів для оголошення їм підозри", - заявив Лисенко коментуючи дії протестуючих, які сьогодні зібралися під ГПУ та вимагали притягнути до відповідальності Євгенія Рищука та Андрія Гордеєєва. 

Як повідомляв УНН, заступник голови Херсонської ОДА, якого пов'язують зі справою Гандзюк, написав заяву про звільнення

Нагадаємо, Рищук був тимчасово відсторонений на час розслідування вбивства Гандзюк у лютому 2019 року.

Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв написав заяву про відставку 6 квітня.

Як повідомляв УНН, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні, внаслідок чого опіками було уражено 30% її тіла.

4 листопада 2018 року, після кількох місяців лікування, активістка померла.

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